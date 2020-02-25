GAZİANTEP İslahiye OSB'de temeli atılan 3 fabrikanın inşaatları yükseliyor

İslahiye OSB'de temeli atılan 3 fabrikanın inşaatları yükseliyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan 3 fabrika inşaatları yükselmeye başladı.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde 3-4 bin kişinin istihdam edileceği temeli atılan 3 fabrikanın inşaatları hızla yükseliyor. İslahiye OSB'de 2 fabrikanın kaba inşaatları tamamlanırken üçüncü fabrikada hummalı çalışmalar devam ediyor. Bundan sonraki süreç içinde ise sanayide sağlanan imkanlarla yeni fabrikaların açılması bekleniyor. İslahiye'nin 20 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirten İslahiye Ticaret Odası Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Mutevelli heyeti üyesi Selahattin Türkmen, "Devletten hiçbir destek almadan,yatırımcıların desteğiyle 950 dönüm arazi üstüne kurulan, 560 dönümü fabrikalarımıza tahsis edildi. 40 parselde, 40 fabrika kurulması amaçlanan ilki bir ay içerisinde diğer 2'si ise yıl sonuna kadar üretime geçecek olan işletmelerde 3-4 bin kişi istihdam edilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Organize Sanayi Bölgesi

-İş makinelerinin çalışması

-İnşaatı tamamlanan fabrikalar