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GAZİANTEP-İslahiye'ye gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinada

İslahiye'ye gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinadaGAZİANTEP'in İslahiye ilçesine gelen bin 500 mevsimlik tarım işçisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra çadırlarında 14 gün süreli karantinaya alındı.

30.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:06
İslahiye'ye gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinada
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine gelen bin 500 mevsimlik tarım işçisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra çadırlarında 14 gün süreli karantinaya alındı.
İlçeye tarım işlerinde çalışmak için çevre il ve ilçelerden gelen bin 500 mevsimlik tarım işçisi; Çubuk, Akınyolu, Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Yerliburun mahalleleri kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi. Kırmızı biber ekimi, çapası ile hasadını yapacak olan mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlara gelen Jandarma, Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bölgeyi dezenfekte edip maske dağıtan ekipler, tarım işçilerin ateşini ölçerek kayıt altına aldı. Ekipler, çalışmasını tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun mevsimlik tarım işçileri ile ilgili aldığı kararla yayınlanan genelge doğrultusunda tarım işçilerini 14 gün süre ile karantinaya aldı.
Tarım işçilerinin rutin aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılarak karantina sürecinde takip edilecekleri de belirtildi. GAZİANTEP-İslahiye’ye gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinada

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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