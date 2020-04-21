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GAZİANTEP İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı

İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mehmet (13), Hatice (11) ve Elanur Demir (7) kardeşler, bilgisayar almak için biriktirdikleri 100 lira 45 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

21.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:50
İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mehmet (13), Hatice (11) ve Elanur Demir (7) kardeşler, bilgisayar almak için biriktirdikleri 100 lira 45 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve yasak nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan Mehmet, Hatice ve Elanur Demir kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bilgisayar almak için biriktirdikleri parayı bağışlayarak destek verdi. Demir kardeşler, kısıtlama nedeniyle bankaya gidemedikleri için 155 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine Demir ailesinin evine giden polisler, 3 kardeşin açtığı kumbaradaki parayı saydı. Kumbaradaki 100 lira 45 kuruşu kampanya hesabına yatırmak üzere tutanakla teslim alan polisler, Demir kardeşleri duyarlılıklarından dolayı kutladı.
Biriktirdikleri paranın daha iyi bir amaç için kullanılacağını belirten Demir kardeşler ise paranın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyerek, kendilerini kırmayıp gelen polislere teşekkür etti. GAZİANTEP İslahiyeli 3 kardeş, biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hatice Çarpar, İslahiye, Güncel
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