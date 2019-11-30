Haberler » Güncel » Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması - Haber

Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Jandarma ekiplerinden trafik uygulamasıGaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

30.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:50
ekiplerinden trafik uygulaması
'in ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verilen uygulamaya kadın jandarma görevlileri de katıldı.
Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:50 Antalya'da dişini çektiren kişinin enfeksiyon sonucu öldüğü iddiası
12:49 Spor mesut urgancılar her ay 35 milyon eksi veriyoruz
12:49 Isparta gülkart vize işlemlerinde süre uzatıldı
12:49 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 89'uncu gün
12:48 KILIÇDAROĞLU ASİAD OLAĞAN GENEL KURULUNDA KONUŞTU (1)
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
20:31 Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
30.11.2019 12:51:14