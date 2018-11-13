Gaziantep Jandarma Engelli Çocukları Ağırladı

13 Kasım 2018 Salı 13:57



13 Kasım 2018 Salı 13:57

Jandarma engelli çocukları ağırladıGAZİANTEP'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelli öğrencileri konuk etti.İslahiye Jandarma Komutanlığı, ilçede eğitim veren özel bir rehabilitasyon merkezinin başvurusunu olumlu karşılayarak kapılarını engelli çocuklara açtı. Öğretmenleriyle gelen engelliler jandarmalar tarafından Türk bayrakları ve balonlarla karşılandı. Jandarma Komutanlığı bahçesinde askerlerin kullandığı teçhizat ve araçları inceleyen engellilere, jandarmanın görev ve sorumlulukları anlatıldı. Olay yeri inceleme standında parmak izi veren engelliler, jandarma yelekleri ile şapka giydi. Engelliler daha sonra askeri araçlara binip, telsiz anonsu yapıp asker selamı verdi.Jandarma araçlarıyla ilçe turu atam engelliler, güzergah üzerinde kendilerini izleyenlere el sallayarak mutluluklarını gösterdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve diğer personellerle birlikte karavana yiyen engelliler, kendi elleriyle hazırladıkları Türk bayrağı motifli el işlemesini hediye etti.