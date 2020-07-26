GAZİANTEP Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,İslahiye-Hassa karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde araçlardaki, sosyal mesafeye kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını yönetil denetim yaptı. Araçlardaki kişilerin ateşleri ölçülerek maske takmaları istenen kişiler, jandarma tarafından uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri ile trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıldı.