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GAZİANTEP Jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarını ziyaret ettiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Döndü Doğan (77), evinde ziyaret ederek gününü kutlayan jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarına giderek dua etti.

10.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:05
Jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarını ziyaret etti
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Döndü Doğan (77), evinde ziyaret ederek gününü kutlayan jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarına giderek dua etti.
1985 yılında Ege Denizi'nde gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu-85' tatbikatında tank çıkarması gemisinin batması sonucu 39 arkadaşıyla birlikte şehit olan ve naaşı bulunamayan Topçu Çavuş Sıtkı Doğan için İslahiye şehitliğine sembolik mezar yapıldı. Olaydan 10 yıl sonra yapılan sembolik mezara şehit annesi Döndü Doğan, 25 yıldır fırsat buldukça ve önemli günlerde ziyaret ediyor. Şehit annesini bu yıl virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığı için jandarma ekibi ziyaret etti. İdilli Mahallesindeki evinde Anneler Günü kutlanan Döndü Doğan, daha sonra jandarmalarla birlikte oğlunun sembolik mezarına giderek dua etti.
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GAZİANTEP Jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Döndü Doğan, İslahiye, Güncel, Haber

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