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Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

09.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:06Gaziantep kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi
'te yapılan operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve sahte alkol operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tır garajı yanında elinde siyah poşetler bulunan bir şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekiplerin, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda ise 18 şişe sahte alkol ve 30 litre dökme alkol ele geçirildi.

İki farklı olayda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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