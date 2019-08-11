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GAZİANTEP KAÇAN KURBANLIK BOĞA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE İLE YAKALANDI

Gaziantep'te, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçıp, bir evin bahçesine giren boğa, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalandı.

11.08.2019 15:18
GAZİANTEP KAÇAN KURBANLIK BOĞA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE İLE YAKALANDI
Gaziantep'te, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçıp, bir evin bahçesine giren boğa, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalandı.
8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Musa Işık'ın kurban kesim noktasında götürmek istediği boğa, kaçtı. Koştuğu sokaklarda vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan boğa, bir evin bahçesine girdi. Işık ve çevredekiler, bir türlü sakinleşmeyen boğayı yakalayamayınca 'kurban yakalama timi'nden yardım istedi. Hayvanat bahçesi görevlilerinden oluşturulan tim, boğayı tabanca ile 3 sakinleştirici iğne atarak etkisiz hale getirildi. Boğa daha sonra sahipleri tarafından kesim noktasına götürüldü.
GAZİANTEP KAÇAN KURBANLIK BOĞA SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE İLE YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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