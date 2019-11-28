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Gaziantep kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü

tokat dövdü (3)ADLİYEYE SEVK EDİLEN KOCA ÇOK PİŞMANIMGaziantep'te, eşi Büşra Ç.?yi (24) sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven Emrah Ç., (32) adliyeye sevk edildi.

28.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:40
tokat dövdü (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLEN KOCA ÇOK PİŞMANIM
'te, eşi Büşra Ç.?yi (24) sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven Ç., (32) adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., eşi ile ailevi nedenlerle kavga ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi.
8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, Emrah Ç. evde tartıştığı, ardından sokağa çıkan 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi oturduğu kaldırımda, küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Şiddet mağduru Büşra Ç. olayın ardında ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitti. Polise şikayette bulunmadı.
Sokak ortasında kadına şiddetin bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, bugün Emrah Ç.'yi evinde, gözaltına aldı. Emrah Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin Pişman mısın sorusuna, 'Ailevi nedenlerden dolayı kavga ettik, çok pişmanım' diye yanıt verdi.
Gaziantep kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü

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Kaynak: DHA


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