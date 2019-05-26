26.05.2019 13:43
»»

GAZİANTEP KADINLARDAN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKERE SICAK YEMEK

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.
İslahiye bazıları oğulları Suriye'de görev yapan anneler, Ramazan ayında sınır ötesinde Suriye'de bulunan askerlere; içliköfte, sarma, dolma, lahmacun, börek ve tatlı hazırladılar. İslahiye Belediyesi Parkında bir araya gelen kadınlar kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri, Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün'ün İslahiye'de oturan annesi Hacer Ergün aracılığıyla Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı. GAZİANTEP KADINLARDAN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKERE SICAK YEMEK İslahiye, Suriye, Güncel
Kaynak: DHA