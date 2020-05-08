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Gaziantep Kalesi çevresinde sessiz iftar

Gaziantep Kalesi çevresinde sessiz iftarGAZİANTEP'te vatandaşların özellikle Ramazan ayında 6 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Gaziantep Kalesi'nin eteklerindeki kebapçılara gelerek yaptıkları iftar bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor.

08.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:55
Gaziantep Kalesi çevresinde sessiz iftar
GAZİANTEP'te vatandaşların özellikle Ramazan ayında 6 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Gaziantep Kalesi'nin eteklerindeki kebapçılara gelerek yaptıkları iftar bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Gaziantep Kalesi çevresinde yapılan coşkulu iftarlar yerini sessizliğe bıraktı. Vatandaşlar salgın dolayısıyla oruçlarını evlerinde açarken, bölgedeki kebapçılar sadece paket servis yaptıkları için kale meydanında kebap dumanları tütmüyor. Özellikle ramazan ayında iftar saatinde binlerce kişinin iftarını yaptığı tarihi kalenin çevresi koronavirüs nedeniyle bu yıl boş kaldı.
'ŞEHRİMİZDE DUMAN TÜTMEZ OLDU'
İftar vaktinde Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde yükselen kebap kokusu v sohbet seslerinin yerini sessizliğe bıraktığını ifade eden Gaziantepli kebap ustası Faruk Kılınçoğlu, salgın dolayısıyla sadece paket servisi yaptıklarını söyleyerek, ilk defa bölgenin ramazanda sessiz olduğunu kebap dumanlarının tütmediğini belirtti.
'BAŞIMIZI KAŞIYACAK VAKİT OLMAZDI'
Kentte koronavirüsten önceki Ramazan aylarında kebap dumanının eksik olmadığını söyleyen Faruk Kılınçoğlu, salgından önce iftar saatlerinde izdiham olduğunu söyledi. Kılınçoğlu, "Aile mesleğimiz olan kebapçılık sektöründe neredeyse 50 yıldır kale çevresinde esnafız. Ne babam ne ben böyle bir ramazan ayı görmedik. Normalde bu saatlerde biz başımızı kaşıyacak vakit bulamazdık. Ama şimdi bu virüs nedeniyle böyle buruk bir ramazan geçiriyoruz. Önceden burada iğne atsanız yere düşmezdi her yerde iftar sofraları kurulur turistler kaleden atılacak olan topu izlemek için gelirlerdi. Şimdi gerçekten çok sessiz" dedi.
Öte yandan kale çevresindeki vatandaşlar ise eski iftarları çok özlediklerini belirterek, koronavirüsün bir an önce bitmesini temenni etti. Gaziantep Kalesi çevresinde sessiz iftar

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep Kalesi, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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