Gaziantep Kalesi'nde yoga yaptı!

4 aydır Antep'te yaşayan ve aynı zamanda yoga eğitmeni de olan Kaptan, ilginç mekanlarda yoga yapmayı bir tutku haline getirdi. 1700 yıllık tarihi olan Gaziantep Kalesi dışında sır gibi sakladığı gizli yerleri olduğunu söyleyen başarılı oyuncu bu anlarını ölümsüzleştirerek ilerleyen zamanlarda hayranlarıyla paylaşacağını belirtti.

"KEBABIMI DA YERİM, YOGAMI DA YAPARIM"

Hande Kaptan, Antep mutfağına karşı koyamadığını da vurgulayarak "Gaziantep'te fiziğinize dikkat edemezsiniz, boşuna bir çabadır bu. O kadar lezzetli bir mutfağı var ki. İki gün dikkat etsem sete gelen baklavalardan yemek zorunda kalıyorum. İkrama karşı koyabilen biri değilim. Denge önemli, yürüyüşe çıkmak, yogaya ağırlık vermek. Antep'te motto 'Kebabımı da yerim, yogamı da yaparım'" dedi.