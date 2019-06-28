28.06.2019 18:56
Haberler » Güncel » Haber

GAZİANTEP Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıEdirne'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Edirne 'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), memleketi Gaziantep 'te toprağa verildi.
4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ali Tiryaki, dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tiryaki'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Uzman çavuş Ali Tiryaki için öğle vakti Yeşilkent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da katıldı. Törende, Tiryaki'nin kızları Senanur ve Sema ile annesi Havaş Tiryaki, uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Tiryaki'nin cenazesi Karkamış ilçesi Öncüler Mahallesi'nde toprağa verildi.GAZİANTEP Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Gaziantep , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:42 300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı
19:41 GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
19:39 Ordu'da trafik kazası: 7 yaralı
19:39 İSTANBUL BOĞAZI'NDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN DENETİM YAPILACAK
19:38 Celal Uzunkaya: 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık
19:38 Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu
19:37 Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya - 6 ayda 30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi