GAZİANTEP Kameradaki otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kameradaki otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandıGAZİANTEP'te, bir hafta içinde 4 otomobil ve 4 motosiklet çalınması üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

09.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:07

Kameradaki otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'te, bir hafta içinde 4 otomobil ve 4 motosiklet çalınması üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son bir hafta içinde meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlıkları ile ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin araştırmasında 4 otomobil ve 4 motosikletin 10 şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle kimlikleri saptanan şüpheliler, polislerin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken, çalıntı otomobil ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

GAZİANTEP Kameradaki otomobil ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kaynak: DHA

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