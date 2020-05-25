GAZİANTEP Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

25.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:53
Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Eyüpoğlu ve Düztepe mahallelerinde 2 iş yeri ile Halk Eğitim Merkezi'ne giren şüpheliler, bağlama ve bebek bezi gibi malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlıkların fark edilmesinin ardından yapılan şikayetle çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda 3 hırsızlık olayının da 2 kişi tarafından yapıldığını saptayan polis, kimliğini saptadığı şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi. GAZİANTEP Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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