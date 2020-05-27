GAZİANTEP Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli tutuklandı.

27.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:57
Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda merkez Şahinbey ilçesindeki çeşitli semtlerde meydana gelen 2 iş yeri ile 4 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polisin hırsızlık yapılan ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemesinde, şüphelinin aynı kişi olduğu belirlendi. Polisler, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. GAZİANTEP Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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