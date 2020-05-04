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GAZİANTEP Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandıGAZİANTEP'te, park halinde bulunan motosikletteki cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

04.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:25
Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP'te, park halinde bulunan motosikletteki cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.
Geçen 1 Nisan'da polisi arayan kişi, park halindeki motosikletinin üzerinde bıraktığı cep telefonunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, motosiklette parmak izi araştırması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, cep telefonunu çalan şüphelinin eşkali ve kimliği belirlendi. Daha önce de 14 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve aynı zamanda arandığı saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GAZİANTEP Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: 1 Nisan, Güncel, Haber

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