GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, cami ile 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

02.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:31
Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, cami ile 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Nizip'te, cami ile 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüpheliyi belirledi. Yapılan araştırma sonunda kimliği saptanan şüpheliler, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Nizip, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD’deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:27: Son Dakika: Bakan Koca "Çince" fotoğraf paylaşarak uyardı: Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması her şeyin normale döndüğü anlamına gelmiyor. - Haber 14:27: Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor - Haber 14:27: Son dakika haberi... Harabeydi küllerinden doğdu - Haber 14:27: Bodrum ve Milas'ın ormanlarını Türk ve Kırgız ekipler koruyacak - Haber 14:27: Malatya Valisi Baruş deprem konutları için yer tespit incelemesinde bulundu - Haber 13:16: İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi - Haber 13:12: Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:29: Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar - Ekonomi 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 11:19: ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı - Haberler