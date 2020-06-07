GAZİANTEP Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandıGAZİANTEP'te, bir işyerinden motosiklet ve bilgisayar çalan, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

07.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:18
Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı
GAZİANTEP'te, bir işyerinden motosiklet ve bilgisayar çalan, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bey Mahallesinde bulunan bir iş yerinden motosiklet ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda iş yerine iki kişinin geldiği ve birisinin gözcülük yaparken, diğerinin içeride bilgisayar ve motosiklet çaldığı tespit edildi. Adresi belirlenen şüphelilerden birisi gözaltına alınırken, diğeri aranıyor. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. GAZİANTEP Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Haber
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Eski Yunan Başbakan’dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Haber
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Aleyna’nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Haber
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:13: İSTANBUL'DAKİ SAHTE TÜTÜN VE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA: 30 GÖZALTI - Haber 12:13: Fadıloğlu muhtarlarla bir araya geldi - Haber 12:13: Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haber 12:13: Anne kedi tabelaya sıkışan yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı - Haber 12:13: Karapınar'da normalleşme dönemi denetimleri - Haber 10:01: Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar - Haber 08:18: KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz - Haber 07:46: Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti - Haberler 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin