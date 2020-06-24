GAZİANTEP Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, özel bir okuldan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilierek yakalandı.

24.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:42
Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, özel bir okuldan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilierek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Binevler Mahallesi'nde bulunan özel okula geçen pazartesi günü kimliği belirsiz bir kişi girip, hırsızlık yaptı. Yöneticilerin ihbarı üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera tarafından görüntülenen şüphelinin, kimliğini belirledi. Adresine baskın düzenlenerek gözaltına alınan adı açıklanmayan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu.
Şüphelinin adresinde bulunan çalıntı malzemeler, eğitim kurumuna teslim edildi. GAZİANTEP Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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