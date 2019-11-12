Haberler » Güncel » Gaziantep Kamu-Sen üyeleri siyasi parti liderlerine mektup gönderdi - Haber

Gaziantep Kamu-Sen üyeleri siyasi parti liderlerine mektup gönderdi

Türkiye Kamu Sen üyeleri Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi partilerin liderlerine mektup yazarak, bütçe görüşmelerinde memurların unutulmaması için çağrıda bulundu.

12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:29Gaziantep Kamu-Sen üyeleri siyasi parti liderlerine mektup gönderdi
Türkiye Kamu Sen üyeleri 'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi partilerin liderlerine mektup yazarak, bütçe görüşmelerinde memurların unutulmaması için çağrıda bulundu.

Gaziantep'te Yeşilsu Parkı'nda bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilciliği üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla bütçe görüşmelerinde memurların unutulmaması için çağrıda bulundu. Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, "2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan görüşülüyor. Eğer bu tasarı bu haliyle komisyondan geçerse bu memurun idam fermanının imzalanması anlamına gelir. Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzenleme eklenmek zorundadır. Ayrıca bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3600 ek gösterge ve yardımcı hizmetler gibi konular acilen çözülmelidir. Bu nedenle konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz mektupları ülkemizin dört bir yanından Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı yardımcımıza, siyasi parti liderlerine ve grup başkan vekillerine ulaştıracağız. Çünkü biz kamu çalışanlarından yana olmayan böyle bir bütçeyi bu haliyle kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

Kamu-Sen üyeleri basın açıklamasının ardından da yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer siyasi parti liderlerine ve siyasi partilerin grup başkan vekillerine gönderdi. - GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kamu Sen, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28 Opet Trafik Dedektifleri 7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi
16:27 Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
16:27 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının eşi: intihar etmiş olabileceğini...
16:22 Geleceğe Nefes seferberliğine Bursagaz'dan 500 fidanla destek
16:27 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı 1
16:11 Baskılar üzerine istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Morales, geceyi battaniyenin üzerinde geçirdi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Sıcaktan bunalan vatandaş, sahilde mayosunu giyip poşetin içine girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:25 Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:29:00