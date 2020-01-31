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Gaziantep kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı

Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandıGAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.

31.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:04
Kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı
GAZİANTEP'te, 2 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ve mahallelerinde meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur vatandaşların yolda yürüdükleri sırada peşlerinden gelen kişilerin çantalarını alarak kaçtıkları şikayetinin ardından olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda kapkaç olayının ardından motosiklet ile kaçan şüphelilerin eşkali belirlendi. Polis, kimliğini de saptadığı şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Gaziantep kapkaç şüphelileri, kameradan yakalandı

Güzelyurt, Akdere, Güncel

Kaynak: DHA


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