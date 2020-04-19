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GAZİANTEP Kapkaç şüphelisi tutuklandı, gözcülük yapan serbest

Kapkaç şüphelisi tutuklandı, gözcülük yapan serbestGAZİANTEP'te, çocuğuyla yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli ile gözcülük eden kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

19.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:15
Kapkaç şüphelisi tutuklandı, gözcülük yapan serbest
GAZİANTEP'te, çocuğuyla yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli ile gözcülük eden kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen kapkaç şüphelisi, mahkemece tutuklanırken, gözcülük eden ise serbest kaldı.
Olay, 10 Nisan günü, Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda çocuğu ile birlikte yürüyen kadının kolundaki çantası, kimliği belirsiz kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Şüpheli, daha sonra kendisine gözcülük yapan kişiyle kaçmaya başladı. Çantası çalınan kadın, peşinden koştuğu şüphelileri yakalayamayınca polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis, kadının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kapkaç anının kayıtlarına ulaşan polis, izlediği görüntüler sonucu 2 şüphelinin kimliğini de belirledi. Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla ismi açıklanmayan 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GAZİANTEP Kapkaç şüphelisi tutuklandı, gözcülük yapan serbest

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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