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Gaziantep kapkaç şüphelisi yakalandı

Kapkaç şüphelisi yakalandıGaziantep'te, 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.

05.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:03
Kapkaç şüphelisi yakalandı
'te, 2 ayrı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.
Gaziantep'te, kapkaç yöntemiyle üzerlerindeki telefon ve çantası çalınan 2 vatandaş polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis, ismini açıklamadığı şüpheliyi adresinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gaziantep kapkaç şüphelisi yakalandı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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