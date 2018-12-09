09 Aralık 2018, 15:57
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Gaziantep Karasu Çayı'nda Suyun Rengi, Normale Döndü

Karasu Çayı'nda suyun rengi, normale döndüGaziantep'in İslahiye ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre öncesiyah akmaya başlayan Karasu Çayı'nda suyun rengi, alınan önlemlersayesinde normale döndü.

Karasu Çayı'nda suyun rengi, normale döndü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre önce

siyah akmaya başlayan Karasu Çayı'nda suyun rengi, alınan önlemler

sayesinde normale döndü.

İslahiye merkeze 10 kilometre

uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nda geçen

hafta suyun rengi siyaha döndü. Derenin döküldüğü Tahtaköprü Sulama

Barajı'nda kirlilik yaşandı, balıklar telef oldu. Tarım ve Orman İl

Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, olayla

ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kirliliğin

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıklardan

kaynaklandığı tespit edildi. Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kirliliğe yol açan atıkların suya

dökülmesi engellendi.

Yapılan girişimlerim ardından Karasu Çayı'nda

suyun rengi normale dönmeye başladı. Bu durum bölge halkını

sevindirirken, zabıta ekipleri vatandaşları balık avlanmaması ve

kıyıya vuran balıkların tüketilmemesi konusunda uyarılarını

sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Islahiye,Gaziantep,Karasu
09 Aralık 2018 Pazar 15:57



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