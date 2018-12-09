Gaziantep Karasu Çayı'nda Suyun Rengi, Normale Döndü

Karasu
Çayı'nda suyun rengi, normale döndü Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre önce
siyah akmaya başlayan Karasu Çayı'nda suyun rengi, alınan önlemler
sayesinde normale döndü.
İslahiye merkeze 10 kilometre
uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nda geçen
hafta suyun rengi siyaha döndü. Derenin döküldüğü Tahtaköprü
Sulama
Barajı'nda kirlilik yaşandı, balıklar telef oldu. Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ekipleri, olayla
ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kirliliğin Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesi tarafından gelen atıklardan
kaynaklandığı tespit edildi. Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kirliliğe yol açan atıkların suya
dökülmesi engellendi.
Yapılan girişimlerim ardından Karasu Çayı'nda
suyun rengi normale dönmeye başladı. Bu durum bölge halkını
sevindirirken, zabıta ekipleri vatandaşları balık avlanmaması ve
kıyıya vuran balıkların tüketilmemesi konusunda uyarılarını
sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Islahiye,Gaziantep,Karasu
09 Aralık 2018 Pazar 15:57