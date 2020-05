GAZİANTEP Kasaplar kısıtlamada mesaide

Kaynak: DHA

Kasaplar kısıtlamada mesaideGAZİANTEP'te kasaplar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mesai yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavların yanı sıra kasaplar da saat 10.00 ile 16.00 arasında hizmet verdi. Ancak, dışarıya çıkan olmaması ve fırınlarda tepsi yemeklerinin yasaklanmasından dolayı kasaplar, et satışlarının düştüğünü söyledi. Evlere servis yapmayan ve yakın noktadan gelenlerin et ihtiyaçlarını karşılayan kasap Mustafa Yakar, "Tepsi yemekleri ile lahmacunun fırınlarda pişirilmesi bayram sonrasına kadar yasaklandı ayrıca sokağa çıkma yasağında insanlar temel ihtiyaçlarını alıyor. Bu nedenle satışlarımız yok denecek kadar az" dedi.Öte yandan bazı vatandaşların, kasapların kapanmasına kısa süre kala et aldıkları görüldü.