27.06.2019 17:03
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Gaziantep kavruluyor... Termometreler 55 dereceyi gösterdi

Gaziantep kavruluyor.

Gaziantep kavruluyor... Termometreler 55 dereceyi gösterdi
GAZİANTEP - Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor termometreler 55 dereceyi gösterdi.
Aşırı sıcaklar güneydoğuyu etkisi altına alırken, Gaziantep'te termometreler 55 dereceği gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklara akın etti. Kentte termometreler 55 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Günlerdir etkili olan aşırı sıcakların önümüzdeki haftada da devam edeceği belirtildi.Gaziantep kavruluyor... Termometreler 55 dereceyi gösterdi
Kaynak: İHA
Gaziantep , Genel

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