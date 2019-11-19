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Gaziantep kayıp papağanına 101 gün sonra kavuştu

Kayıp papağanına 101 gün sonra kavuştuGAZİANTEP'te yaşayan Murat Sinan Bozkurt'un (47) kaybolan 'Baba' isimli papağanı 101 gün sonra bir havyansever tarafından bulunarak Bozkurt'a teslim edildi.

19.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:05
Kayıp papağanına 101 gün sonra kavuştu
GAZİANTEP'te yaşayan Murat Sinan Bozkurt'un (47) kaybolan 'Baba' isimli papağanı 101 gün sonra bir havyansever tarafından bulunarak Bozkurt'a teslim edildi. Bozkurt, papağanını bulup getiren hayvansevere, arabasını ve evinin halılarını ücretsiz yıkayarak teşekkür etti.
ilçesi Hacıali Öztürk Mahallesi'nde yaşayan ve oto yıkama işiyle uğraşan yapan Murat Sinan Bozkurt'un 5 yıl önce sahiplendiği 'Baba' ismindeki sultan cinsi papağanı, 10 Ağustos günü kafesindeyken kayboldu. Bozkurt, sosyal paylaşım siteleri üzerinden ve çevreye astığı ilanlarla Baba'yı aramaya başladı. Bozkurt, kendisine gelen telefonla 101 gün sonra papağanına kavuştu. Adının açıklanmasını istemeyen bir hayvansever, ağaçta gördüğü papağanı ekmek kırıntısı ile eve çektikten sonra sosyal medyadan gördüğü ilan üzerinden Murat Sinan Bozkurt'a ulaşarak teslim etti.
BABA'YI GETİREN KİŞİNİN OTOMOBİLİNİ VE HALILARINI ÜCRETSİZ YIKADI
Baba'ya kavuşan Murat Sinan Bozkurt, papağanını bulup getiren hayvansevere, arabasını ve evinin halılarını ücretsiz yıkayarak teşekkür etti. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Murat Sinan Bozkurt, İsminin verilmesini istemeyen hayvansever bir arkadaş bulmuş getirdi sağ olsun. Ağaçta görmüşler, daha sonra ekmek kırıntılarını yemek için balkona gelmiş. Evin içerisinde papağanı yakalayıp, sahibini aramaya başlamışlar. Sosyal paylaşımlarımızdan ve çıkan haberlerin ardından beni bulup papağanımı getirdiler. Ben de daha önce söz verdiğim gibi getiren arkadaşımızın arabasını ve halılarını yıkadım. İlk beni gördüğünde hemen ıslık çalmaya, babacık demeye başladı. Şu anda çok mutluyum, bununla artık baba oğul gibi olmuşuz. Papağanın gelmesiyle çocuklarım çok sevindi. Kayıp olduğunda en çok korkumuz, kedi ve köpek gibi hayvanlara yem olmasıydı. Çok şükür bir şey olmadan Baba'mıza kavuştuk. Şimdi çalışırken bile gözlerimin önünden ayırmıyorum. Sağ olsun medya ve hayvanseverler yardımı ile papağanımız Baba'ya kavuşmanın sevincini yaşıyoruz dedi.
Gaziantep kayıp papağanına 101 gün sonra kavuştu

Sinan Bozkurt , İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA


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