Haberler» Güncel» Haber

GAZİANTEP KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI

Gaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, ilçede oluşturulan uygulama noktasında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.

10.08.2019 13:36
GAZİANTEP KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI
Gaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, ilçede oluşturulan uygulama noktasında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.
Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile birlikte İslahiye- Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa oluşturduğu uygulama noktasındaki denetime katıldı. 'Kemerin ses getirsin' sloganıyla yapılan denetimlerde Kaymakam Kotan, sürücüleri, yolcuları ve özellikle çocukları emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçtakilere el broşürü verdi.
Kaymakam Kotan, İçişleri Bakanlığımızın kurban bayramı vesilesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlığı var. Bütün sürücülerimizde bayram trafiği nedeniyle kurallara harfiyen uymalarını, kazasız belasız yolculuk geçirmelerini diliyoruz. Bakanlığımız aamcı kuralları yollara hakim kılmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Kurallar hepimiz için kendi can güvenliğimiz için kurallara uymalıyız dedi.
Polis ve jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.
GAZİANTEP KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI

Lütfi Kotan, Gaziantep, Hassa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15   Terk edilen kamyonun kasasında çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu
15:15   Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan sürücülere 'kurallara uyun' çağrısı
15:14   Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti
15:11   Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
15:11   KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ KAHRAMANMARAŞ'TA AÇILDI
15:11   DİYARBAKIR 'KURBAN ETİNİ, 24 SAAT BUZDOLABINDA TUTUP, YİYİN' -
15:11   ESKİŞEHİR BAKAN YARDIMCISI İNCE 64 BİN TRAFİK EKİBİYLE, 116 BİN PERSONEL SAHADA