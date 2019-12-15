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Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu skorla puanını 20'ye yükseltti.

15.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:38

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı FK ile Bülent Uygun'un çalıştırdığı İstikbal Mobilya kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Güray Vural ile 72'de ve 90'da penaltıdan Olarenwaju Kayode kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep puanını 20 yaparken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Güray ligde 4. golünü atarken, Kayode 5. kez ağları sarstı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Gaziantep, Spor


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