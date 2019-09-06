Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep kazada yaralanan kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdiGaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan Hülya Çetin (46), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

06.09.2019 13:56
Kazada yaralanan kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan Hülya Çetin (46), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 28 Ağustos'ta Yamaçoba Mahallesi'nde meydana geldi. Resmiye Demir yönetimindeki 49 AL 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü Demir ile yanındaki Hülya Çetin yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hülya Çetin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Resmiye Demir'in ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Gaziantep kazada yaralanan kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Hülya Çetin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi
15:12   Hafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyor 1
15:12   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
15:12   Diyarbakır'da ailelerin hdp önündeki eylemi sürüyor-3
15:12   Cumhurbaşkanı erdoğan cami açılışına katıldı 1
15:12   Cumhurbaşkanı erdoğan cami açılışına katıldı 2
15:12   Van vali bilmez 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı