Gaziantep Kolej Vakfı 14. Elt Konferansına Büyük İlgi

Kaynak: İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından gelenekselleştirilerek bu yıl 14. kez düzenlenen ELT Konferansı büyük ilgi gördü. Türkiye'nin çeşitli ilinden gelen 260 İngilizce öğretmeni ve ELT öğrencisinin katıldığı Gaziantep Kolej Vakfı 14. English Language Training (ELT) Konferansı büyük ilgi gördü.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Direktörlüğü organizasyonunda düzenlenen konferansa GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Cemil Alevli Koleji IBDP Koordinatörü Özlem Kara, hem okullarımızda görev yapan hem de Türkiye'nin 7 bölgesinden akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yabancı dil eğitiminde yeni uygulamaların İngilizce öğretmenlerine anlatılmasını hedefleyen ve son 14 yıldır geleneksel haline getirilerek gerçekleştirilen GKV ELT (English Language Training) Konferansı GKV Özel Okulları ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkili öğretim uygulamaları alanında İngilizce öğretimindeki eğilimleri keşfetme temasıyla gerçekleşen konferansa İstanbul, Hatay, İskenderun, Mersin, Adana, Erzurum olmak üzere birçok ilden eğitimci ve öğrenci katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Rock Grubu'nun canlı performansı ile başlayan konferansta GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir ve GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Manea Gültekin'in konuşmalarıyla devam etti. Programda çalıştaylar ve poster sunumları katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Bu yıl konferansın ilham verici konuşmalacılarından Nick Bilbrough (CUP) drama ve İngilizce eğitimindeki ilişkisinden bahsetti. Bilbrough konuşmasının sonunda Gazze'deki öğrencilerle canlı bir bağlantı kurdu. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Paul Seligson (UES) yabancı dil sınıfında kullanılacak etkili pedagojilerini anlattı. Konuşmaların ardından öğretmenlerin daha iyi öğretim uygulamaları sağlayabilmeleri için uygulamalı etkinliklere geçildi. Eylem ve keşif araştırması üzerine yapılan poster sunumları, yansıma, okuma stratejileri ve GKV Özel Cemil Alevli Koleji IBDP 10. sınıf öğrencilerinin IB sistemi sunumları katılımcılara anlatıldı. Bu yıl 14.kez düzenlenen etkinliğe Türkiye genelinden 260 öğretmen ve ELT öğrencisinin katıldığı da açıklandı. - GAZİANTEP