Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu'nda kep coşkusu

Kaynak: İHA

GKV Özel Anaokulu 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi mezunları için düzenlenen kep töreninde duygusal anlar yaşandı. Minik öğrenciler birbirinden farklı dillerde seslendirdiği parçalarla ve dans gösterileri konukları adeta büyüledi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde Anaokulu öğrencileri için kep töreni düzenledi. Minik öğrencinin kep attığı törene GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki, Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, Ortaokul ve İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı ile Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut ve çok sayıda davetli katıldı. Babalarla kızlarının dansıyla başlayan törende bu yıl ilk kez mezun olacak öğrencilerin sahnedeki yerlerini almalarıyla devam etti. Açılış konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine değinen Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut uzun ve yoğun bir eğitim-öğretim sürecinin başlangıcının okul öncesi eğitim olduğu, bireyin tüm yaşamını etkileyen ve telafisi olmayan önemli yıllar olduğuna dikkat çekerek, "Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında en büyük zemini okul öncesi eğitimin oluşturduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergileyebilmesi için özellikle bu yıllarda Nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin sunulduğu bir çevrenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu olarak bu ilkeler doğrultusunda öğrencilerimizin, okul yıllarında ve tüm hayatı boyunca mutlu başarılı bireyler olmaları için tüm fırsatlar sunularak gerekli ortamlar oluşturulmuştur. Böylelikle umudumuz olan öğrencilerimiz, hep ayrıcalıklı ve farklı yönleriyle geleceğimize ışık tutan bireyler olacaktır. Onlara olan bu güvenimizin kaynağı bizimle oldukları süre içindeki paylaşımları ve okulumuzun yarım asırlık köklü, gururlu tarihidir" dedi."Bulut öğrencilere de seslendi"GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut mezun olan öğrencilere de seslenerek, "Biz eğitimciler, gelişmenize etki eden faktörlerin, en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak, birlikte olduğumuz süre içinde, sizlere; en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini vermeye çalıştık. Sizinle yorulup, yine sizin tatlı bakışlarınızla dinlendik. Her bireyin bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerinizi ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Çünkü bireylerin gizli kalan yetenekleri toplum için ziyan ve israftır. Değerli mezunlarımız; Bizlere yaşattığınız birbirinden güzel anılarla ilkokula uğurlarken sizleri ileride başarılarınızla gurur duyacağımız haberleriniz bizleri çok mutlu edecektir. Büyüdüğünüz de ailelerinizle birlikte emeğimizin sonucunda sizlerin, geleceğe silinmez izler bırakıp tüm insanlığa güzel ve yararlı işlerde bulunarak, doğanın yaşam dengesini korumanız, Ayrıca Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak yaşatmanız bizlerin en büyük zenginliği olacaktır. Yarınlarınız hep açık, aydınlık ve başarılarla dolsun. Şansınız bol yolunuz hep acık ve aydınlık olsun. Bu gün bir arada olmamızı ve ülkemize sayısız nitelikli gençler kazandırmamızı sağlayan başta okul kurucumuz merhum Cemil Alevli yi saygı ve rahmetle anarak. Onun başlattığı gönül yüceliğini devam ettiren aynı heyecanla bizlere yaşatan Mütevelli-Yönetim Kurulu başkanımız Nüket Ersoy'a, Celal Ersoy a sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Öğrencilerin hep bir ağızdan seslendirdiği şarkılar ayakta alkışlanırken velilerin duygulu anları gözlerden kaçmadı.Miniklere temsili diplomaları verildiGaziantep Kolej Vakfı GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan Anaokulu müdürü Gökçen Bulut, sınıf öğretmenleri Selda Bozkurt, Zuhal Burnukara, Zeno Özdal, Ayla Çopur, Hatice Yener, Mehtap Çinpolat, Elvan Çevik, Sibel Sarıbaş, Nilgün Efendioğlu, Melike Açıkkol, Esra Kahraman, Duygu Öztürk, Nurten Daşdelen ve Müzik öğretmeni Alona Şen'e günün anısına birer çiçek verdiler. Tören GKV'li miniklere temsili diploma verildi. Minik öğrencilerin seslendirdiği marşlara Türk bayraklarıyla eşlik eden davetliler minik öğrencileri ayakta alkışladı. - GAZİANTEP Gökçen Bulut