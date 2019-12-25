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Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi.

25.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:32 Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı
Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından 25 Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada 6 altı sınıf ve 18 öğrenci yarıştı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri bilgi yarışması düzenledi. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi ve şanlı direnişe dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmada 6 farklı sınıf ve 18 öğrenci yarıştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Sosyal Bilgiler Zümresi koordinasyonunda düzenlenen bilgi yarışmasının jüri üyeliği öğrenciler tarafından yapıldı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olan bilgi yarışmasında öğrencilere 15 soru yöneltildi. Her sorunun 10 puan üzerinden değerlendirildiği GKV Özel Liseleri Sınıflar Arası Bilgi Yarışması'nın kazananı GKV Özel Fen Lisesi/Fen9B sınıfı oldu. Geleneksel bilgi yarışmalarının düzenlenmeye devam edeceğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye girenleri kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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