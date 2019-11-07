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Gaziantep Kolej Vakfı'ndan başarıya ödül

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, öğrencilere Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen '7. Geleneksel Cumhuriyet Turnuvaları'nda elde ettikleri başarılar nedeniyle ödül verdi.

07.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:56 Gaziantep Kolej Vakfı'ndan başarıya ödül
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, öğrencilere Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen '7. Geleneksel Cumhuriyet Turnuvaları'nda elde ettikleri başarılar nedeniyle ödül verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törende Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Cumhuriyet Turnuvaları kapsamında basketbol, yüzme ve satranç branşlarında üstün başarı gösteren öğrencilere ödül verildi.

Turnuvaya katılan GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine ödülleri GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu'nun tarafından takdim edildi.

GKV'de akademik çalışmaların dışında sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaların da desteklediğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı sporun her türünün kurum bünyesinde yer aldığını söyledi. Dağlı, eğitim-öğretim gören öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sporun farklı dallarına yönlendirildiğini ifade ederek, "Spor insan yaşamının en önemli faaliyet alanlarından birisi olmalıdır. Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren okullarımızda okul sporlarıyla ilgili bütün branşlara yer verilmekte, öğrenciler yetenekleri doğrultusunda bu branşlara yönlendirilmektedir. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde başarı gösteren bütün öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, basketbol, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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