Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GAZİANTEP Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı

Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptıGAZİANTEP'te yaşayan oto tamircisi Murat Ağbaş (22), koronovirüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.

09.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:03
Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı
GAZİANTEP'te yaşayan oto tamircisi Murat Ağbaş (22), koronovirüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.
Kentte oto tamirciliği ile uğraşan Murat Ağbaş, koronavirüsü salgını nedeniyle çalıştığı iş yeri geçici olarak kapanınca evinin garajında virüse karşı araçları korumaya yönelik sistem bulmak için çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 gün sonra çalışmalarının meyvesini alan genç adam aracı hareket halindeyken dezenfekte yapacak sistem geliştirdi. Aracın aküsünden alınan elektrik ile çalışan sistemde bagaja monte edilen küçük bir motor aracılığı ile dezenfektan madde titreşim aracılığı ile buharlaşarak arabanın her tarafına yayılıyor.
'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLİR'
Murat Ağbaş, koronavirüsü nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına uyarak evde kaldığını ve bu süreçte sistemi geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığım sistem çok basit ortalama 10 günde yaptım. Devlet büyüklerimiz dışarıya çıkmayın deyince bende evde bu sistemi geliştirdim. Bu sistem toplu taşıma araçlarında da kullanılabilecek bir sistem" dedi.
'ISINMA OLMUYOR'
Arabanın bagajına monte ettiği sistemin kesinlikle ısınmadığını belirten Murat Ağbaş, "Buharlaşan dezenfekte ilacı aracın içerisine tahliye ediyoruz. Bir mekanik parça yaptım. Sistemde kesinlikle ısınma olmuyor. Isınırsa dezenfekte ilacı etkisini kaybediyor. Haznenin içerisindeki dezenfekte ilacını titreşim yoluyla ve fan vasıtasıyla buhar haline getirerek içeriye tahliye ediyoruz. Şimdi tek hortum ile yaptım. Herkes görsün ve anlasın diye böyle tek hortumla kaba bir şekilde yaptım. Bu sistem bütün araçlarda kullanılabilir. Araç nereden hava salgılıyorsa bu buharı oradan verme şansımızda var" şeklinde konuştu.
1 LİTRE DEZENFEKTAN 1 HAFTA KULLANILACAK
Arabaların kilometresine göre sürenin değişeceğini vurgulayan Ağbaş, hazneye koyulacak olan 1 litre dezenfektan ilacının ortalama 1 hafta boyunca kullanılabileceğini dile getirdi.
Öte yandan neredeyse tüm toplu taşımalarda bu sistemin kullanılabileceğini belirten Murat Ağbaş geliştirdiği makine için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade etti. GAZİANTEP Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Araç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››GAZİANTEP Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York’ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Erdoğan, ’Bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu Haberler
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:38: Avustralya'da "Bizi Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası başlatıldı - Haber 10:38: İran'ın güneyindeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Haber 10:37: Yaşlı kadın Biz bize yeteriz kampanyasına katıldı - Haber 10:37: Sokak hayvanları düzenli olarak besleniyor - Haber 10:36: Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin kazı çalışmaları sürüyor - Haber 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı - Haber 09:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 09:48: Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde - Magazin 09:07: Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu - Haber 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber