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GAZİANTEP Koronavirüse mezar taşlı uyarı

Koronavirüse mezar taşlı uyarıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, mermercilik yapan Avni İğde (57), koronavirüs salgınına dikkat çekmek için, yaptığı mezar taşına 'virüs seni öldürmeden, evde kal' yazarak iş yerinin önüne koydu.

10.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:42
Koronavirüse mezar taşlı uyarı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, mermercilik yapan Avni İğde (57), koronavirüs salgınına dikkat çekmek için, yaptığı mezar taşına 'virüs seni öldürmeden, evde kal' yazarak iş yerinin önüne koydu.
İlçede mermer işiyle uğraşana Avni İğde, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için ilginç bir yöntem seçti. İğde, İslahiye- Hassa karayolu üzerindeki iş yerini önüne kendi yaptığı 'virüs seni öldürmeden evde kal' yazılı mezar taşı koydu. Görenlerin ilgisini çeken mezar taşını uyarı amaçlı iş yerinin önünde sergilediğini ifade eden Avni İğde, "Mezar taşında bu yazıyı görenler şaşırıyorlar. Koronavirüs ile verilen mücadelede dikkatleri çekerek kişilerin ders çıkarmasını sağlamak amacıyla mezarın baş taşına böylesi bir yazı yazdık. Ülkemizi bu kadar tehdit eden hastalıkla mücadelede devletimizin çağrısına destek vermek, insanlarımızın evde kalmasını sağlamak amacıyla, 'virüs seni öldürmeden evde kal' yazdım. İnşallah bunu görüp okuyanlar kendilerine bir ders çıkartarak devletimizin kendi sağlıkları için yaptıkları 'evde kal' çağrısına uyar" dedi. GAZİANTEP Koronavirüse mezar taşlı uyarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İğde, Güncel
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