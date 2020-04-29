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GAZİANTEP Koronavirüsten kurtuldu, 'evde kal' çağrısı yaptı

Koronavirüsten kurtuldu, 'evde kal' çağrısı yaptıGAZİANTEP'te, koronavirüse yakalanan Yunus Balcı (35), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

29.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:12
Koronavirüsten kurtuldu, 'evde kal' çağrısı yaptı
GAZİANTEP'te, koronavirüse yakalanan Yunus Balcı (35), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 13 gün tedavi gördükten sonra hastanede taburcu olan Balcı, hastalığın en çok çocuklarına bulaşmasından korktuğunu söyledi. Evinde karantinada kalan Balcı, herkesi salgına karşı alınan tedbirlere uymasını ve evde kalmasını tavsiye etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Yunus Balcı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Balcı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Balcı, 13 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine taburcu edildi. Kendi evinde karantinada da 14 gün kendisini izole eden Balcı, kötü bir süreçten geçtiğini ancak hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi. Hastalığı sırasında en çok ailesini düşündüğünü anlatan Balcı, şöyle konuştu:
"23 Mart tarihinde öğrendim hastalığı. Önce soğuk algınlığı sandım. 2 gün bekledim geçmeyince yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gittim. Orada test yaptırdım ve pozitif çıkınca hastanede ilaç tedavisi gördüm. Daha sonra eve geldim, 14 boyunca evde kalmam gerekiyordu. Ben de hiçbir şekilde çıkmadım ve evde kendimi izole ettim" dedi.
Karantina sürecinde eşi ile 3 çocuğunu Nizip'teki akrabalarının yanına gönderdiğini ancak hastalığı öğrenenlerin ailesini kabul etmediğini dile getiren Balcı, "Akrabalarım koronavirüs nedeniyle tedirgin oldu. Ben de tedirgin olunca eşim ve çocuklarıma test yaptırdık ancak negatif çıktı. Ben de bunun üzerine eşim ve çocuklarıma geçici süreyle kalacakları bir ev kiraladım ve karantina sürecini bu şekilde atlattık" diye konuştu.
Kitap okuyarak ve sürekli dışarıyı seyrederek karantina sürecini tamamlayan Yunus Balcı, insanların kesinlikle kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini ifade eden Balcı, insanlara 'evde kal' çağrısı yaptı. GAZİANTEP Koronavirüsten kurtuldu, ’evde kal’ çağrısı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yunus Balcı, Balcı, Güncel, Haber

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