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GAZİANTEP KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarptı.

05.08.2019 14:56
GAZİANTEP KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kucağında çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosiklet çarptı. Kaza ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza dün Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi ve kucağındaki çocuğuyla kaldırımda beklerken bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan ve adı öğrenilemeyen kişiye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba ve çocuğu kazada yaralanmazken, motosikletin baba ve çocuğuna çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA

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