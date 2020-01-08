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Gaziantep kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandıGAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzükleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı.

08.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:11
Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı
GAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzükleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık ile ilgili mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklandı.
Yılbaşı günü Boyacı Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kadın altın alacağını söyleyerek vitrindeki altınlara bakmak istedi. Kuyumcunun çıkardığı altın bileziği koluna takan ve yüzükleri de eline alan kadın çantasından çıkardığı biber gazını iş yeri sahibine sıkarak kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının eşkalini çevredeki güvenlik kameralarında da takip eden ekipler şüphelinin olay sonrası sokakta üzerini değiştirdiğini ve çaldığı altınları başka bir kuyumcuya sattığını belirledi.
Ekipler, ismi açıklanmayan kadını Beykent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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