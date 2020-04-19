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Gaziantep, Malatya Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar...

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

19.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:58
Gaziantep, Malatya Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar...
Gaziantep , Malatya , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Gaziantep'te kentin en işlek noktalarından Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürk ve İnönü Bulvarları en sakin günlerini yaşıyor.
Hemen her noktada güvenlik güçlerinin kontrol noktaları oluşturduğu kentte, trafikteki her araç ve yaya durdurularak kontrolleri yapılıyor. Genelgeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
Öte yandan güvenlik güçleri bazı noktalarda polis araçlarından anonslar yaparak vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıyor.
- Malatya
Malatya'da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk Caddeleri, en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.
- Şanlıurfa
Kentte sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Görevliler dışında kimsenin görülmediği kent merkezinde insan ve araç trafiği en düşük seviyede kaldı.
Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu görüldü.
Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi ile Demokrasi Meydanı başta olmak üzere, kent genelinde cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Kahramanmaraş'ta da güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel
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