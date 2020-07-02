GAZİANTEP Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Serkan öldü

Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Serkan öldüGAZİANTEP'te, ağabeyi ile birlikte markete gitmek için evden çıkan Serkan Karalar'a (3), yolun karşısına geçmek isterken, minibüs çarptı.

02.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:10
Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Serkan öldü
GAZİANTEP'te, ağabeyi ile birlikte markete gitmek için evden çıkan Serkan Karalar'a (3), yolun karşısına geçmek isterken, minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Karalar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek üzere ağabeyi birlikte evden çıkan Serkan Karalar, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karalar'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ise sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. GAZİANTEP Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Serkan öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Serkan Karalar, Karalar, Güncel, Haber
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