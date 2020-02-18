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Gaziantep merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı.

Gaziantep merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını vermesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 15'i yakalandı.

18.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:50Gaziantep merkezli 11 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı.
merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını vermesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 15'i yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün komiser yardımcılığı sorularını ele geçirip, alınan sınav sorularını örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelerine polis imamlar aracılığıyla cevaplarıyla birlikte sınavdan önce teslim etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Bolu'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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