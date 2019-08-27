Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

27.08.2019 17:38 Gaziantep merkezli
Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Gaziantep, TSK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32   İl Sağlık Müdürlüğünden selzedeler için mobil sağlık ekibi
19:32   Rus bakandan "Umarım İdlib'de durum tümüyle normale dönecek" açıklaması
19:32   Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
19:31   Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü
19:30   İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı
19:30   Bahçeli yine Ankara yollarındaydı
19:29   Msb'den s-400 sevkiyat paylaşımı