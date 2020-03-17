Gaziantep merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
17.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:14
Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli, "uyuşturucu sattıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada ise 42 kilogram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli, "uyuşturucu sattıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada ise 42 kilogram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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