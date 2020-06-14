GAZİANTEP Mezarlıkta silahlı kavga 1 ölü, 5 gözaltı

Mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltıGAZİANTEP'te, mezarlıkta karşılaşan ve borç- alacak nedeniyle husumetli olan kişiler arasındaki kavgada tabancayla vurulan Aydın Kütle (32), hayatını kaybetti.

14.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:29
Mezarlıkta silahlı kavga: 1 ölü, 5 gözaltı
GAZİANTEP'te, mezarlıkta karşılaşan ve borç- alacak nedeniyle husumetli olan kişiler arasındaki kavgada tabancayla vurulan Aydın Kütle (32), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.
Olay, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan asri mezarlıkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Aydın Kütle ile F.A. ve beraberindeki 4 kişi, mezarlıkta karşılaştı. Tartışma çıkması üzerine Aydın Kütle, tabancayla ateş açılması sonucu vurularak, yaralandı. Kütle, silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekibince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kütle, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın Kütle'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan F.A. ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. GAZİANTEP Mezarlıkta silahlı kavga 1 ölü, 5 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
ABD polisi, Floyd’dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada Haber
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Mezarlıkta silahlı kavga 1 ölü, 5 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: İçişleri: Siirt'te 1 terörist daha etkisiz hale getirildi - Haber 14:51: Şahinbey'de asfalt çalışmaları son sürat - Haber 14:51: Balıkesir'de trafik lambalarında "maske, mesafe ve tedbir" mesajı - Haber 14:51: Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti - Haber 14:49: Edremit'in Altınkum bölgesine çınar ve palmiye ağaçları dikildi - Haber 13:13: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı - Haber 12:52: ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada - Haberler 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler