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GAZİANTEP Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı

Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralıGAZİANTEP'te, minibüsün otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

29.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:50
Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
GAZİANTEP'te, minibüsün otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Beytullah Bulut yönetimindeki 27 R 6848 plakalı minibüs, aynı yönde giden Bayram Gümüşalan'ın kullandığı 34 BLU 289 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye erlerince hurdaya dönen minibüsün içinden çıkarılan yaralılar ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. GAZİANTEP Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Beytullah Bulut, Güncel

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GAZİANTEP Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı

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