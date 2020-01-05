Gaziantep minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Gaziantep
'te, camını kırıp girdiği minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye kameraya yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü merkez Şehitkamil ilçesinde park halindeki bir minibüsten meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.