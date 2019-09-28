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Gaziantep minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Minibüsün çarptığı çocuk yaralandıGaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y.(7), minibüsün çarpması ile yaralandı.

28.09.2019 10:49
Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y.(7), minibüsün çarpması ile yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y.'ye ilçe merkezi yönünde ilerleyen Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.
Minibüs sürücüsü Sait Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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